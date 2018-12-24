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17:57   24 Декабря 2018
Россия

Российская армия в 2018 году получила полторы тысячи образцов оружия

Российская армия в 2018 году получила полторы тысячи образцов оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 24 декабря, сообщил, что российской армии в 2018 году передали полторы тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. По его словам, задачу, которую поставили при подготовке и реализации госпрограммы вооружения на 2010-2020 годы, выполняют по плану.

«Это огромная цифра», — подчеркнул глава Минобороны.  

Российская армия вышла по показателям современности на 61,5 процента, продолжил Шойгу в ходе заседания Общественного совета при МО РФ. Министерство надеется в 2019 году выйти на уровень современности в 67 процентов, а в 2020 году выполнить поставленную задачу в 70 процентов.

Шойгу добавил, что ведомство переводит боеприпасы в современные комплексы хранения и обустраивает военные городки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#армия #минобороны #шойгу #оружие #образцы

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