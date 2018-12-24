Мэттис подписал приказ о выводе армии США из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на прошлой неделе подал в отставку, объяснив решение разногласиями с американским лидером Дональдом Трампом. В понедельник, 24 декабря, министр обороны подписал указ о выводе войск из Сирии.

Издание Reuters отмечает, что вывод военнослужащих может начаться в ближайшее время. Сейчас в Пентагоне разрабатывают план операции.

В минувшую среду Трамп заявил о полном выводе войск США из Сирии, поскольку те «победили» террористов и причин для присутствия в САР больше нет. Мэттис же призывал президента не делать этого, что, очевидно, и стало причиной увольнения министра.

Новым главой Пентагона станет Патрик Шанахан. По словам Трампа, политик займет пост с 1 января 2019 года.