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17:50   24 Декабря 2018
Весь мир

Мэттис подписал приказ о выводе армии США из Сирии

Мэттис подписал приказ о выводе армии США из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на прошлой неделе подал в отставку, объяснив решение разногласиями с американским лидером Дональдом Трампом. В понедельник, 24 декабря, министр обороны подписал указ о выводе войск из Сирии.

Издание Reuters отмечает, что вывод военнослужащих может начаться в ближайшее время. Сейчас в Пентагоне разрабатывают план операции.

В минувшую среду Трамп заявил о полном выводе войск США из Сирии, поскольку те «победили» террористов и причин для присутствия в САР больше нет. Мэттис же призывал президента не делать этого, что, очевидно, и стало причиной увольнения министра.

Новым главой Пентагона станет Патрик Шанахан. По словам Трампа, политик займет пост с 1 января 2019 года.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #сирия #пентагон #мэттис

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