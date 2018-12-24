Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
18:10   24 Декабря 2018
Россия

Орешкин поручил новому главе Росимущества подготовить план работы ведомства

Орешкин поручил новому главе Росимущества подготовить план работы ведомства

Министр экономического развития России Максим Орешкин призвал нового главу Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадима Яковенко провести инвентаризацию активов ведомства и уделить особое внимание борьбе с коррупцией.

Об этом Орешкин заявил, представляя нового руководителя коллективу ведомства. При этом министр отметил, что в нашей стране управление имуществом не всегда проводится с соблюдением интересов государства и для того, чтобы обеспечить увеличение доходов казны необходимо провести такие важные технические мероприятия, как, например, инвентаризация.

«Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления. На борьбу с ними я прошу обратить пристальное внимание», - подчеркнул Орешкин.

К концу первого квартала 2019 года новый глава Росимущества, по словам Орешкина, должен также подготовить план работ на пятилетний период. Главная задача, которая стоит перед ведомством до 2024 года, по словам министра, это увеличение доходов казны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#минэкономразвития #росимущество #яковенко #оршекин #новыйглава

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...