Орешкин поручил новому главе Росимущества подготовить план работы ведомства

Министр экономического развития России Максим Орешкин призвал нового главу Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадима Яковенко провести инвентаризацию активов ведомства и уделить особое внимание борьбе с коррупцией.

Об этом Орешкин заявил, представляя нового руководителя коллективу ведомства. При этом министр отметил, что в нашей стране управление имуществом не всегда проводится с соблюдением интересов государства и для того, чтобы обеспечить увеличение доходов казны необходимо провести такие важные технические мероприятия, как, например, инвентаризация.

«Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления. На борьбу с ними я прошу обратить пристальное внимание», - подчеркнул Орешкин.

К концу первого квартала 2019 года новый глава Росимущества, по словам Орешкина, должен также подготовить план работ на пятилетний период. Главная задача, которая стоит перед ведомством до 2024 года, по словам министра, это увеличение доходов казны.