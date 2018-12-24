Правящая коалиция Израиля распустила парламент
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник, 24 декабря, сообщил, что правящая коалиция распустила парламент. По его словам, в ходе собрания лидеры коалиции единогласно решили распустить парламент и назначить новые выборы в начале апреля 2019 года.
«С вашей и божьей помощью мы получим доверие избирателей и вернемся к работе», — написал Нетаньяху в Twitter.
Члены правящей коалиции Израиля обсудили разногласия вокруг законодательства. Кризис начался на фоне проекта закона о воинской повинности, предполагающий освободить от обязательной службы ультраортодоксальных еврейских мужчин, передает Reuters.
יש לנו הישגים אדירים בכל תחום, ויש לנו עוד הרבה עבודה לטובת אזרחי ישראל ומדינת ישראל. בעזרת השם ובעזרתכם - נקבל את אמון הבוחר ונמשיך לעבוד! pic.twitter.com/0s40etR7mc— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 24 декабря 2018 г.