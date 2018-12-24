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17:33   24 Декабря 2018
Весь мир

Правящая коалиция Израиля распустила парламент

Правящая коалиция Израиля распустила парламент

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник, 24 декабря, сообщил, что правящая коалиция распустила парламент. По его словам, в ходе собрания лидеры коалиции единогласно решили распустить парламент и назначить новые выборы в начале апреля 2019 года.

 «С вашей и божьей помощью мы получим доверие избирателей и вернемся к работе», — написал Нетаньяху в Twitter.

Члены правящей коалиции Израиля обсудили разногласия вокруг законодательства. Кризис начался на фоне проекта закона о воинской повинности, предполагающий освободить от обязательной службы ультраортодоксальных еврейских мужчин, передает Reuters.

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #парламент #нетаньяху #общество

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