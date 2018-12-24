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17:29   24 Декабря 2018
Россия

Невозвратные билеты на поезда подешевеют на 10-20 процентов

Невозвратные билеты на поезда подешевеют на 10-20 процентов

Минтранс РФ сообщил, что цена на невозвратные билеты снизится с 2019 года. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января.

Гендиректор ФПК («дочка» РЖД) Петр Иванов сообщал, что компания сначала станет продавать невозвратные билеты в СВ, люкс и купе только по 10 направлениям. Стоимость невозвратных билетов будет зависеть от периода, в который пройдет поездка.

Изменения в устав железнодорожного транспорта внесли в апреле 2018 года. Пассажиры с 1 января следующего года смогут купить билеты на поезда дальнего следования по цене, на 10-20% ниже обычной. Речь идет только о невозвратных билетах.

Законодательство предусматривает случаи, где ситуация не зависела от пассажира. Таким образом, клиент сможет вернуть часть денег за невозвратный билет. Такое возможно, если пассажир или его родственник, едущий с ним, внезапно заболел, или кто-то из ближайших членов семьи умер или получил серьезную травму. Часть денег можно вернуть, если поезд задерживается или рейс вовсе отменили, а также в случае, если клиенту не дали места, указанного в билете.

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Автор: Павел Никифоров
#минтранс #поезд #билеты

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