Собянин пообещал решить проблему с парковками у московских больниц

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 24 декабря, сообщил, что у Морозовской детской больницы сделали парковку для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. По его словам, московское правительство решает проблему с парковками и в других медучреждениях.

Согласно инструкции, свободно въехать на территорию больницы могут родители или законные представители, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды первой и второй группы с сопровождающими, социальное такси.