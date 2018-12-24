Собянин пообещал решить проблему с парковками у московских больниц
Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 24 декабря, сообщил, что у Морозовской детской больницы сделали парковку для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. По его словам, московское правительство решает проблему с парковками и в других медучреждениях.
Согласно инструкции, свободно въехать на территорию больницы могут родители или законные представители, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды первой и второй группы с сопровождающими, социальное такси.
Сделали парковку на территории Морозовской больницы для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. Здесь инструкции: https://t.co/WCoMwrH5du Занимаемся вопросом организации парковок и в других медучреждениях: там, где это возможно.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 декабря 2018 г.