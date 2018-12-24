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17:24   24 Декабря 2018
Общество

Собянин пообещал решить проблему с парковками у московских больниц

Собянин пообещал решить проблему с парковками у московских больниц

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 24 декабря, сообщил, что у Морозовской детской больницы сделали парковку для экстренной помощи, госпитализации, сопровождения инвалидов, посещения и выписки пациентов. По его словам, московское правительство решает проблему с парковками и в других медучреждениях.

Собянин пообещал решить проблему с парковками у московских больниц

Согласно инструкции, свободно въехать на территорию больницы могут родители или законные представители, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды первой и второй группы с сопровождающими, социальное такси. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #собянин #общество #парковка

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