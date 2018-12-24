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17:20   24 Декабря 2018
Россия

Кириенко: Поддержка Путиным волонтерства — пример для управленцев

Кириенко: Поддержка Путиным волонтерства — пример для управленцев

Поддержка волонтерского движения президентом РФ Владимиром Путиным является примером для будущих и нынешних управленцев. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Замглавы президентской администрации отметил, что волонтерство — «дело добровольное, такие вещи являются примером». По его словам, президент сам показывает пример управленцам. При этом Кириенко напомнил, что Путин сам приехал на форум волонтеров и забрал все оставшиеся открытки со стенда «Мечтай со мной».

«Это пример… Что-то делается указом, приказом, законом, а бывают вещи, которые делаются только примерами. Я думаю, для многих руководителей это был важный пример», — сказал Кириенко.

Он также напомнил, что Путин поручил главам регионов создавать аналогичные «Лидерам России» конкурсы. По его словам, на данный момент такие конкурсы проходят в 20 субъектах страны.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #кириенко #волонтерство

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