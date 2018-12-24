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17:45   24 Декабря 2018
Россия

Кириенко: В финал конкурса «Лидеры России» выйдут участники, реализовавшие  социальный проект

Кириенко: В финал конкурса «Лидеры России» выйдут участники, реализовавшие  социальный проект

Участникам всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» для выхода в финал необходимо будет самостоятельно придумать и реализовать социально значимый проект в своем регионе.

Об этом на брифинге в понедельник журналистам заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, отметив, что организаторы конкурса не дают участникам готовых кейсов, тем нужно самостоятельно выбрать социальную проблему и найти способы ее решения.

«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», - подчеркнул Кириенко, слова которого приводит агентство ТАСС.

Также он назвал еще два принципиальных условия выполнения социальных проектов: нельзя откупаться деньгами и необходимо создать команду. То есть конкурс заключается не в том, кто потратит больше денег на благотворительность и не в выполнении действий, с которыми может справится один человек.

При этом Кириенко добавил, что для тех участников, кто сможет реализовать действительно хороший социальный проект, но не пройдет в финал по другим критериям, наблюдательным советом конкурса будут предусмотрены призы и система поддержки.

Кириенко: В финал конкурса «Лидеры России» выйдут участники, реализовавшие  социальный проект

Ранее сообщалось, что для участия во втором всероссийском конкурсе управленцев зарегистрировались 227 тысяч человек, из которых для участия в заочном этапе были отобраны порядка 90 тысяч участников. По итогам заочного этапа конкурса в полуфинал вышли 3 300 человек, а финалистами станут около 300 лучших управленцев.

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Автор: Александр Люблинский
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