МИД РФ: ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

Украинские ВС в будущих операциях могут использовать опыт зарубежных партнеров, считают в Министерстве иностранных дел России. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что СМИ Украины все чаще пишут о том, что армии самопровозглашенных ЛНР и ДНР якобы применяют отравляющие вещества. Киев скорее всего планирует максимально испортить отношения с Москвой. Украинский лидер Петр Порошенко хочет продлить военное положение в 10 областях страны. В МИД напомнили, что срок истекает 25 декабря. Военный режим Порошенко нужен для отмены президентских выборов.

Военное положение в стране введено после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, наплевав на требования пограничников. Арестованы более 20 человек, заведены уголовные дела.