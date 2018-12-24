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17:11   24 Декабря 2018
Россия

МИД РФ: ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

МИД РФ: ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

Украинские ВС в будущих операциях могут использовать опыт зарубежных партнеров, считают в Министерстве иностранных дел России. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что СМИ Украины все чаще пишут о том, что армии самопровозглашенных ЛНР и ДНР якобы применяют отравляющие вещества. Киев скорее всего планирует максимально испортить отношения с Москвой. Украинский лидер Петр Порошенко хочет продлить военное положение в 10 областях страны. В МИД напомнили, что срок истекает 25 декабря. Военный режим Порошенко нужен для отмены президентских выборов.

Военное положение в стране введено после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, наплевав на требования пограничников. Арестованы более 20 человек, заведены уголовные дела.

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Автор: Павел Никифоров
#всу #мид рф #добнасс

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