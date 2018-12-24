Роспотребнадзор спланирует вакцинацию благодаря мониторингу иммунитета

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова напомнила, что мониторинг иммунитета россиян внедрили в 2018 году. По ее словам, Роспотребнадзор четко спланирует противоэпидемические мероприятия на 2019 год благодаря мониторингу уровня иммунитета у населения против гриппа.

Анна Попова объяснила, что Роспотребнадзор не только разработал клинические рекомендации, но и внедрил их в практику, чтобы понять, какой у россиян иммунитет против гриппа после прививок и болезни. Результаты «серого мониторинга» помогут спланировать противоэпидемические мероприятия на 2019 год.