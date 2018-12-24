Блок Порошенко назвал разрыв договора о дружбе с Россией главным достижением в уходящем году

Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде Сергей Березенко рассказал о главных успехах и достижениях за 2018 год, одним из которых он считает разрыв Киевом российско-украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Оценку достижениям Верховной Рады Березенко дал в эфире местного телеканала «Прямой». По его словам уходящий год фактически был посвящен утверждению независимости Украины.

«Мы получили гражданского министра обороны. Мы смогли поднять заработную плату военнослужащим и заложить эти средства в бюджет на следующий год. И что самое выдающееся - мы расторгли договор о дружбе и добрососедстве с РФ, о чем еще не говорили несколько лет тому назад», - подчеркнул он.

Напомним: ранее в Москве прокомментировали отказ Киева продлевать Договор о дружбе, назвав этот шаг деструктивным и выразив сожаление по поводу подобного решения украинских властей.