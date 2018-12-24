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16:50   24 Декабря 2018
Россия

Украина может готовить провокацию в киберпространстве — МИД РФ

Украина может готовить провокацию в киберпространстве — МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Киев может готовить провокацию в киберпространстве, а помогает ему представители НАТО, находящиеся на Украине.

Захарова рассказала, что на днях руководитель управления связи Генштаба ВСУ Владимир Рапко сообщил о переводе в боевой режим отрядов кибербезопасности. Активное обсуждение этой темы представителем руководства Украины намекает на возможную провокацию в киберпространстве, считает представитель МИД РФ.

Помогать Киеву в этом могут представители НАТО. Центр передового опыта альянса в области кибербезопасности находится в Таллине. Консультируют Украину и военнослужащие из 77-й бригады психологических операций британских ВС. Их специализация — ведение информационной войны, разъяснила Захарова.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #мид рф #кибербезопасность

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