Украина может готовить провокацию в киберпространстве — МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Киев может готовить провокацию в киберпространстве, а помогает ему представители НАТО, находящиеся на Украине.

Захарова рассказала, что на днях руководитель управления связи Генштаба ВСУ Владимир Рапко сообщил о переводе в боевой режим отрядов кибербезопасности. Активное обсуждение этой темы представителем руководства Украины намекает на возможную провокацию в киберпространстве, считает представитель МИД РФ.

Помогать Киеву в этом могут представители НАТО. Центр передового опыта альянса в области кибербезопасности находится в Таллине. Консультируют Украину и военнослужащие из 77-й бригады психологических операций британских ВС. Их специализация — ведение информационной войны, разъяснила Захарова.