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16:52   24 Декабря 2018
ЧП

Жертвами цунами в Индонезии стали, по последним данным, 373 человека

Жертвами цунами в Индонезии стали, по последним данным, 373 человека

Цунами, которое обрушилось на Индонезию, в минувшую субботу 22 декабря, стало причиной гибели 373 человек.

Обновленные данные индонезийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий о числе жертв разрушительного цунами в понедельник приводит агентство France Presse.

Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что в Индонезии в результате цунами в субботу 22 декабря погибли 334 человека.

 

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Автор: Александр Люблинский
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