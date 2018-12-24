Жертвами цунами в Индонезии стали, по последним данным, 373 человека
Цунами, которое обрушилось на Индонезию, в минувшую субботу 22 декабря, стало причиной гибели 373 человек.
Обновленные данные индонезийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий о числе жертв разрушительного цунами в понедельник приводит агентство France Presse.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что в Индонезии в результате цунами в субботу 22 декабря погибли 334 человека.
#BREAKING: Indonesia tsunami death toll rises to 373: disaster agency pic.twitter.com/znklqDTZhl— AFP news agency (@AFP) 24 декабря 2018 г.