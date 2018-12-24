Жертвами цунами в Индонезии стали, по последним данным, 373 человека

Цунами, которое обрушилось на Индонезию, в минувшую субботу 22 декабря, стало причиной гибели 373 человек.

Обновленные данные индонезийского Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий о числе жертв разрушительного цунами в понедельник приводит агентство France Presse.

Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что в Индонезии в результате цунами в субботу 22 декабря погибли 334 человека.