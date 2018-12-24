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16:39   24 Декабря 2018
Россия

Делегаты Минобороны РФ прибыли в Иран обсудить военное сотрудничество

Делегаты Минобороны РФ прибыли в Иран обсудить военное сотрудничество

Темой заседания станет военное сотрудничество России и Ирана, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Группу российских делегатов возглавляет заместитель начальника Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Осипов. Стороны обсудят реализацию межправительственного Соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

Документ Иран и Россия подписали в январе 2015 года. С российской стороны подпись оставил глава Минобороны Сергей Шойгу, а с иранской — коллега Шойгу генерал Хосейн Дехган.

Российский министр тогда подчеркнул, что соглашение заложило теоретическую основу сотрудничества Москвы и Тегерана в военной области. Шойгу отметил, что стороны подтвердили курс на практическое применение договора, а также повышение боеспособности обеих армий.

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Автор: Павел Никифоров
#иран #минобороны #политика

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