Делегаты Минобороны РФ прибыли в Иран обсудить военное сотрудничество

Темой заседания станет военное сотрудничество России и Ирана, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Группу российских делегатов возглавляет заместитель начальника Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Осипов. Стороны обсудят реализацию межправительственного Соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

Документ Иран и Россия подписали в январе 2015 года. С российской стороны подпись оставил глава Минобороны Сергей Шойгу, а с иранской — коллега Шойгу генерал Хосейн Дехган.

Российский министр тогда подчеркнул, что соглашение заложило теоретическую основу сотрудничества Москвы и Тегерана в военной области. Шойгу отметил, что стороны подтвердили курс на практическое применение договора, а также повышение боеспособности обеих армий.