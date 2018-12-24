Медведев: Кабмин обсудит положение застройщиков при переходе на эскроу-счета

Правительство РФ обсудит проблемы перехода отрасли жилищного строительства на новый механизм привлечения средств дольщиков с применением эскроу-счетов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер сказал, что тему эскроу-счетов в долевом строительстве правительство обсудит «еще раз обязательно». Он также отметил, что проблема спроса на жилье «носит фундаментальный, общий характер и будет зависеть от ряда экономических составляющих.

Тему проблем жилищного строительства на заседании поднял президент Татарстана Рустам Минниханов. От имени властей региона он выразил обеспокоенность вопросами господдержки строительства инфраструктуры для новостроек. Также Минниханов выразил озабоченность спросом на жилье без доступной ипотеки, и указал на риски перехода стройотрасли на новую систему привлечения средств граждан — через эскроу-счета (подразумевается, что застройщики не смогут распоряжаться деньгами дольщиков до сдачи дома в эксплуатацию).

Глава республики рассказал, что в Татарстане имеют разрешение на строительство 109 застройщиков, но почти половина из них — 54 компании — не подходят под новые требования. По его мнению, нужно предусмотреть разрешение застройщику, достраивавшему проблемные объекты и объекты в высокой степени готовности, оставить для него старую схему финансирования или дать возможность регионам самим определять таких застройщиков.