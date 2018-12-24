Козак 25 декабря встретится с представителями деловых кругов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник, 25 декабря, обсудит с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей не только государственную поддержку, но и реализацию федерального проекта «Промышленный экспорт», сообщил ТАСС официальный представитель заместителя председателя правительства.

«25 декабря Дмитрий Козак проведет встречу с представителями деловых кругов», — сказал представитель вице-премьера.

В понедельник, 24 декабря, председатель правительства Медведев провел заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, где обсудил с участниками, в том числе с Козак, разработку, перспективы и реализацию нацпроектов в первом полугодии 2019 года.