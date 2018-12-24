Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
16:36   24 Декабря 2018
Россия

Козак 25 декабря встретится с представителями деловых кругов

Козак 25 декабря встретится с представителями деловых кругов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник, 25 декабря, обсудит с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей не только государственную поддержку, но и реализацию федерального проекта «Промышленный экспорт», сообщил ТАСС официальный представитель заместителя председателя правительства.

«25 декабря Дмитрий Козак проведет встречу с представителями деловых кругов», — сказал представитель вице-премьера.

В понедельник, 24 декабря, председатель правительства Медведев провел заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, где обсудил с участниками, в том числе с Козак, разработку, перспективы и реализацию нацпроектов в первом полугодии 2019 года.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #козак #рспп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...