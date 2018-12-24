Известный ученый Эдуард Дубов замерз насмерть в Москве

Российский математик, почетный член FIDE Эдуард Дубов трагически погиб. Об этом сообщили в Российской шахматной федерации.

Как сообщается на сайте федерации, выдающийся деятель науки насмерть замерз. По предварительным данным, ученого нашли на улице в мороз уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но безрезультатно.

Эдуарду Дубову было 80 лет. Он был ученым с мировым именем, являлся членом Московского математического общества.

Всю жизнь он страстно увлекался шахматами и внес немалый вклад в создание рейтинговой системы. Ему же принадлежит разработка системы жеребьевки крупных open-турниров. Шахматные журналы нередко публиковали статьи Дубова на тему подсчета рейтингов.