Мантуров: Производители в РФ перестали подменять замороженную треску дешевым минтаем
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что отечественные производители замороженной рыбы больше не подменяют треску более дешевым минтаем.
Об этом Мантуров рассказал президенту России Владимиру Путину, в ходе прошедшей ранее рабочей встречи.
«Мы решили ряд серьезных проблем, в частности, по мороженой рыбе практически вышли в ноль (по нарушениям). Раньше вместо трески поставлялся минтай», - пояснил глава ведомства.
Также по словам Мантурова, были успешно решены проблемы с нарушениями по школьной форме.
Результатом работы государственной комиссии по противодействию фактам незаконного оборота промышленной продукции на протяжении трех последних лет, только в области легкой промышленности отмечается снижение на 10% контрафакта, фальсификации и нелегальной продукции.
«Примерно около 375 миллиардов рублей вышло из «серой» зоны. Естественно, это дополнительно также налоги», - добавил министр.