Путин обсудит с Лукашенко сотрудничество двух стран

Глава государства Владимир Путин во вторник, 25 декабря, обсудит с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также итоги двусторонних отношений в 2018 году.

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что особое внимание лидеры двух стран уделят развитию отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации имеющихся договоренностей в интеграционных форматах.

Ранее Лукашенко заявлял, что одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров станет налоговый маневр.