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16:11   24 Декабря 2018
Россия

Путин обсудит с Лукашенко сотрудничество двух стран

Путин обсудит с Лукашенко сотрудничество двух стран

Глава государства Владимир Путин во вторник, 25 декабря, обсудит с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также итоги двусторонних отношений в 2018 году.

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что особое внимание лидеры двух стран уделят развитию отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации имеющихся договоренностей в интеграционных форматах.

Ранее Лукашенко заявлял, что одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров станет налоговый маневр.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #лукашенко

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