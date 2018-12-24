Минпромторг доработает проект по снижению ограничений для розничных рынков

Министерство промышленности и торговли намерено в ближайшем будущем доработать проект закона, который смягчит ограничения по розничным рынкам. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Мантурова, за последнее десятилетие число рынков и ярмарок в стране снизилось в шесть раз — сейчас их всего тысяча. В министерстве уверены, что это перспективное направление, которое даст толчок развитию торговли в части поставок сельхозтоваропроизводителям.

В прошлом году Минпромторг разработал законопроекты, которые упрощают порядок организации розничных рынков и осуществления на них торговой деятельности. В министерстве обращали внимание на тот факт, что действующее законодательство устанавливает слишком жесткие условия для осуществления торговой деятельности на розничных рынках.