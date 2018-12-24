Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

Правительство РФ уличило «Новый поток» в невыполнении соглашения о стабилизации рынка

 Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам

Министерство просвещения утвердило шесть концепций по учебным предметам
Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

Лукашенко: Россия не воспринимает Белоруссию как братскую страну

 Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США

Олейник: Порошенко выполнит в Донбассе любой преступный приказ США
СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

СМИ: Армия Сирии пресекла вылазки боевиков на юге провинции Идлиб

 Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством
15:59   24 Декабря 2018
Россия

Минпромторг доработает проект по снижению ограничений для розничных рынков

Минпромторг доработает проект по снижению ограничений для розничных рынков

Министерство промышленности и торговли намерено в ближайшем будущем доработать проект закона, который смягчит ограничения по розничным рынкам. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Мантурова, за последнее десятилетие число рынков и ярмарок в стране снизилось в шесть раз — сейчас их всего тысяча. В министерстве уверены, что это перспективное направление, которое даст толчок развитию торговли в части поставок сельхозтоваропроизводителям.

В прошлом году Минпромторг разработал законопроекты, которые упрощают порядок организации розничных рынков и осуществления на них торговой деятельности. В министерстве обращали внимание на тот факт, что действующее законодательство устанавливает слишком жесткие условия для осуществления торговой деятельности на розничных рынках. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #минпромторг #мантуров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...