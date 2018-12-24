Французские силовики избили прохожих и пожаловались в суд

Не на себя. По их мнению, во всем виноваты «желтые жилеты».

«Мы не Иисус. Когда нас бьют, мы не можем подставлять другую щеку!», - объясняет один из тех, кого принято называть лидером «Желтых жилетов», Стефан Руж.

Тот самый инцидент с «нападением» демонстрантов на силовиков, послужившей основой для судебного разбирательства, он видел своими глазами. Утверждает, что зачинщиками были правоохранители. В качестве доказательства предложил «Политике Сегодня» посмотреть видео.

На кадрах видно, как правоохранители, стоя у заведенных мотоциклов, кидают издалека в толпу гранату. Это замечает прохожий, подходит сделать замечание. Но возможности не представилось. Ему отвечают ударом дубинки. Помочь прохожему пытаются демонстранты. Но сила на стороне полиции. Слезоточивый газ, травматические ружья Flash ball – все это обрушивается на протестующих и проходящих мимо.

Французские СМИ предпочли не акцентировать внимание на «лишних» деталях. Обрезали ролик и осветили драку «желтых жилетов» с правоохранителями. Крайними остались безоружные.

«Слова излишне, когда есть картинка. Но пресса об этом не пишет - все давно куплено. Смена власти им не нужна, она их кормит. Поэтому врут. В погоне за рейтингом показывают сцены насилия. Политкорректного, разумеется. Демократии же нет. Зато есть цензура. Крупицы правды можно найти лишь в соцсетях», - продолжает Руж.

Нет правды не только во французской прессе, но и в правосудии. Гранаты в шествующую колонну запустили полицейские, а в нападении перед лицом Фемиды обвиняют демонстрантов.

«Митинги пацифистские! Провокации устраивает власть. Макрон в тупике. Вот и стремится дискредитировать «желтые жилеты» в глазах населения», - вздыхает Руж.

Такого же мнения придерживается политолог из Парижа Бенджамин Флорен (Benjamin Floren). Неделю назад он дал интервью «Политике Сегодня» и предупредил, что правительство Франции сделает все, чтобы скомпрометировать движение. Причиной тому стало доверие, которое «жилетам» удалось завоевать среди сограждан.