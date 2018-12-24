Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила Штатам с конца 90-х 130 двигателей РД-180 и РД-181 для американских ракет-носителей. Из них 93 уже использованы в космических запусках, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, на данный момент 113 двигателей РД-180 необходимы для ракеты Atlas-5 и 17 двигателей РД-181 для ракеты Antares. Выполнено 85 полетов РД-180, использующегося на первой ступени ракеты Atlas-5, и восемь полетов РД-181, который необходим для первой ступени ракеты Antares.

За 2018 год Штатам поставили 11 двигателей РД-180 и пять двигателей РД-181