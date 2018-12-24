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8:15   24 Декабря 2018
Весь мир

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Десять экспертов из Южной Кореи прибыли в КНДР, чтобы изучить состояние четырехкилометрового шоссе в районе города Кэсон. Об этом сообщили в министерстве транспорта.

Проверка носит предварительный характер и осуществляется без каких-то специальных технических средств. Накануне специалисты завершили ознакомление с состоянием 100-километрового шоссе Косон — Вонсан на востоке Северной Кореи.

26 декабря на железнодорожной станции Пханмун должна пройти церемония в честь предстоящего начала работ по соединению автомобильных и железных дорог Севера и Юга.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #южная корея #общество

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