Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Десять экспертов из Южной Кореи прибыли в КНДР, чтобы изучить состояние четырехкилометрового шоссе в районе города Кэсон. Об этом сообщили в министерстве транспорта.

Проверка носит предварительный характер и осуществляется без каких-то специальных технических средств. Накануне специалисты завершили ознакомление с состоянием 100-километрового шоссе Косон — Вонсан на востоке Северной Кореи.

26 декабря на железнодорожной станции Пханмун должна пройти церемония в честь предстоящего начала работ по соединению автомобильных и железных дорог Севера и Юга.