Якутский суд отменил «сухой закон» в поселке Жиганск

Верховный суд Якутии удовлетворил иск ООО «Арктик» об отмене «сухого закона» на территории поселка Жиганск. Истец подал заявление об ущемлении прав, так как режим с 1 декабря ограничивает розничную торговлю алкогольными напитками в специализированных торговых точках.

В заявлении указано, что местный нормативный акт идет в разрез федеральному законодательству, так как областное правительство не имеет права запрещать отпуск спиртосодержащей продукции.

Заседание прошло по видеоконференц-связи с Советом депутатов Жиганского эвенкийского наслега. Однако решение суда еще не вступило в силу.

9 сентября, в единый день выборов, в более 62 процентов жителей поселка проголосовали за полный запрет розничной продажи алкоголя. Инициатором стала депутат села Марианна Дьяконова, которая указала, что 130 человек из четырех тысяч населения стоят на учете в наркодиспансере из-за алкогольной зависимости. Идею подхватили более 160 сел республики.