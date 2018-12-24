Более 150 зенитчиков вернулись из Сирии в Новосибирск

Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа прилетели на родину после успешного выполнения заданий по охране российских военных объектов в Сирии, передает 24 декабря пресс-служба ЦВО.

«Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России они были доставлены в Новосибирск. В течение трех месяцев военнослужащие полка выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Новосибирске военных поприветствовали представители начальства Центрального военного округа, местного руководства, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родственники и друзья.