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7:35   24 Декабря 2018
Россия

Фургал назначил нового министра соцзащиты Хабаровского края

Фургал назначил нового министра соцзащиты Хабаровского края

Экс-замминистра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова стала главой этого ведомства, рассказали в правительстве Хабаровского края.

«Сегодня на аппаратном совещании в правительстве края губернатор Сергей Фургал представил нового министра социальной защиты населения. На эту должность назначена Светлана Петухова, ранее занимавшая пост заместителя министра», — отмечается в сообщении.

На прежней должности Петухова пребывала с января 2002 года, имеет награду «Почетный работник Минтруда России».

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Автор: Мария Милкевич
#хабаровский край #фургал #петухова

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