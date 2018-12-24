Фургал назначил нового министра соцзащиты Хабаровского края

Экс-замминистра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова стала главой этого ведомства, рассказали в правительстве Хабаровского края.

«Сегодня на аппаратном совещании в правительстве края губернатор Сергей Фургал представил нового министра социальной защиты населения. На эту должность назначена Светлана Петухова, ранее занимавшая пост заместителя министра», — отмечается в сообщении.

На прежней должности Петухова пребывала с января 2002 года, имеет награду «Почетный работник Минтруда России».