Роскомнадзор: Высокие штрафы заставят иностранные компании соблюдать закон РФ

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров уверен, что высокие штрафы — хороший стимул для иностранных организаций соблюдать российское законодательство. Он дал интервью ТАСС.

Жаров выразил надежду на создание законопроекта, который будет предусматривать крупные штрафные санкции. Возрастающая шкала наказания будет стимулировать компании на законную деятельность в России, уверен он.

На территории РФ действует закон, который обязывает поисковые системы и машины работать с Единым реестром запрещенной информации и не выдавать сайты, которые включены в список. ЕРЗИ состоит из «абсолютного зла», отметил глава РКН. К нему подключены российские «Спутник», «Яндекс», Mail.ru и Rambler.