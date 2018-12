Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Президент США Дональд Трамп продолжает выдвигать аргументы на счет строительства стены на границе Америки и Мексики. На этот раз в Twitter он написал, что это поможет остановить торговлю наркотиками и людьми.

The most important way to stop gangs, drugs, human trafficking and massive crime is at our Southern Border. We need Border Security, and as EVERYONE knows, you can’t have Border Security without a Wall. The Drones & Technology are just bells and whistles. Safety for America!