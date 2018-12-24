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 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
7:10   24 Декабря 2018
Весь мир

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Президент США Дональд Трамп продолжает выдвигать аргументы на счет строительства стены на границе Америки и Мексики. На этот раз в Twitter он написал, что это поможет остановить торговлю наркотиками и людьми.

Также список пополнили преступные группировки и массовые преступления. Трамп считает, что эти угрозы сыпятся на Штаты только с южной границы. Глава США указал, что абсолютно все знают — страна не будет безопасной без стены. Дроны и другие технологии он назвал «бесполезными наворотами». По традиции в конце Трамп указал лозунг «безопасность для Америки».

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Автор: Анна Манц
#безопасность #трамп #твиттер #стена

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