ТАСС: Глава Роскомнадзора заверил, что России не грозит отключение от интернета

Перспектива отключения РФ от интернет на данный момент отсутствует, заявил в интервью ТАСС глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.

При этом он отметил, что любая страна, включая Россию, должна быть готова к разным вариантам развития событий.

По его словам, причиной нарушений работы интернета может быть не только «злая воле каких-то людей», но и техногенные катастрофы, стихийные бедствия. Для таких случаев существуют меры по подключению аварийного роуминга между операторами связи, СМИ начинают работать в ином режиме.

«Государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия», — заявил Жаров.

На вопрос о том, как Россия сможет защитить рунет, оставаясь частью Всемирной паутины, глава Роскомнадзора заявил, что на это как раз направлен законопроект председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса — «должна быть создана система мониторинга, которая «видит» все сети связи общего пользования». Кроме этого, власти, бизнесмены и простые россияне должны осознавать, какие интернет-ресурсы входят в юрисдикцию РФ, а какие нет.