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7:02   24 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

Луганский информационный центр заявил, что украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию провозглашенной Луганской Народной Республики. Они использовали минометы 120 и 82 калибра, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись населенные пункты Сокольники, Логвиново и Красный Яр.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против провозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло более 10 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. 29 августа в Донбассе начал действовать договор о «школьном» перемирии. Его согласовала контактная группа по урегулированию конфликта в регионе. Однако украинские ВС не следуют документу.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #лнр

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