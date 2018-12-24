ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

Луганский информационный центр заявил, что украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию провозглашенной Луганской Народной Республики. Они использовали минометы 120 и 82 калибра, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись населенные пункты Сокольники, Логвиново и Красный Яр.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против провозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло более 10 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. 29 августа в Донбассе начал действовать договор о «школьном» перемирии. Его согласовала контактная группа по урегулированию конфликта в регионе. Однако украинские ВС не следуют документу.