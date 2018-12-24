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7:01   24 Декабря 2018
Россия

Интернет проведен в труднодоступный поселок на Камчатке

Интернет проведен в труднодоступный поселок на Камчатке

Высокоскоростной интернет проведен в поселок Октябрьский на Камчатке — один из наиболее труднодоступных населенных пунктов на полуострове, передает краевое правительство.

«На строительство магистральной оптоволоконной линии связи до поселка из бюджета Камчатского края было выделено 30 млн рублей», — уточняется в сообщении правительства.

Октябрьский — поселок городского типа в Усть-Большерецком районе Камчатского края, где проживают порядка 1,5 тысяч человек. Находится в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

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Автор: Мария Милкевич
#интернет #камчатка #октябрьский

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