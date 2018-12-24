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6:36   24 Декабря 2018
Весь мир

МИД Индонезии: Австралийское SP публикует ложные данные

МИД Индонезии: Австралийское SP публикует ложные данные

Министерство иностранных дел Индонезии обвиняет австралийское издание Saturday Paper в публикации ложных данных. Ведомство заявило, что примет меры, однако не привело конкретной информации.

Дело касается субботнего репортажа SP «Эксклюзив: химическое оружие использовано в Папуа», где говорится об использовании химоружия индонезийской стороной. МИД полностью опроверг обвинения и указал, что издание также искажает масштаб участия вооруженных сил. В заявлении подчеркивается, что операция на востоке не была военной, армия присутствовала из-за экстренного характера ситуации.

Индонезия напомнила о членстве в Организации по запрещению химического оружия, а также об отсутствии веществ, которые указаны в Конвенции о запрещении химического оружия.

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Автор: Анна Манц
#озхо #индонезия

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