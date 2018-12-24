Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

«Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза», ведающая поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории Украины, в 2019 году предвидит дефицит средств на сумму 22 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов) из-за снижения тарифов на транзит газа, говорится на официальном сайте предприятия.

Ранее Национальная комиссия, занимающаяся регулированием в областях энергетики и коммунальных услуг Украины, в два раза уменьшила тарифы для АО «Укртрансгаз» на услуги транспортировки природного газа для роста конкурентоспособности компании как более удачной альтернативы газопроводу «Северный поток».

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», — сообщается в пресс-релизе.