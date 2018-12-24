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6:24   24 Декабря 2018
Россия

РФ и Вьетнам законодательно поддержат совместные проекты

РФ и Вьетнам законодательно поддержат совместные проекты

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Вьетнама необходимо на законодательном уровне поддержать совместные проекты. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром республики Нгуен Суан Фуком.

Парламентарий отметил, что связи стран развиваются и «имеют глубокие корни, историю». Последнее особенно важно хранить как основу для укрепления дружбы. Встречи на высшем уровне позволяют российско-вьетнамским отношениям динамично развиваться, считает Володин.

Политики согласились о необходимости инициировать активный культурный обмен и туризм.

Суан Фук поблагодарил российское правительство за предоставление стипендий студентам из Вьетнама.

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Автор: Анна Манц
#володин #вьетнам

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