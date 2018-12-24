Россияне должны банкам 14,4 триллиона рублей

Данные Центрального Банка России указывают, что по состоянию на 1 ноября общая кредитная задолженность россиян перед финансовыми учреждениями составляет 14,4 триллиона рублей. В прошлом году цифра была ниже на 22 процента.

Уровень заработной платы вырос на десять процентов за аналогичный период. РИА Рейтинг рассчитал, что кредитная нагрузка на одного работающего гражданина России увеличилась на 36 тысяч рублей — почти 200 тысяч. Агентство составило рейтинг закредитованности по соотношению задолженности банкам к годовому уровню доходов с вычетом НДФЛ.

Самое низкое соотношение отметилось в Республике Крым — около 11 процентов. В топ-десять регионов с самым низким соотношением вошли по убывающей: Севастополь, Ингушетия, Дагестан, Чукотка, Москва, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

Что касается наибольшего соотношения, то на первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ. За ним следуют Югра, Якутия и Ненецкий автономный округ. Тюменская область закрывает пятерку анти-рейтинга.