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5:48   24 Декабря 2018
Весь мир

Более 280 человек погибли от цунами в Индонезии

Более 280 человек погибли от цунами в Индонезии

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил о росте числа погибших от цунами в Индонезии. Согласно последним данным, 281 человек умер, более тысячи пострадали. 57 людей пропали без вести, ожидается рост показателя.

В ночь на 23 декабря в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра, произошло цунами. Предположительно, волна могла возникнуть из-за извержения вулкана Анак-Кракатау, которое прошло недавно. Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии предупреждало об угрозе высоких колебаний воды, однако сообщений об угрозе цунами не поступало.

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Автор: Анна Манц
#индонезия #цунами

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