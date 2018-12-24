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5:37   24 Декабря 2018
Весь мир

Новый закон об инвестициях из-за рубежа обсуждают в Китае

Новый закон об инвестициях из-за рубежа обсуждают в Китае

Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей инициировали переговоры по новому законопроекту о зарубежных инвестициях. Об этом сообщает Синьхуа.

Первое согласование прошло 23 декабря на двухмесячной сессии высшего законодательного органа республики. Комитет планирует утвердить закон и одновременно убрать нормативно-правовые акты об организациях с инвестициями из-за рубежа, о совместных компаниях без учреждения юрлица и о коммерческих группах, которые находятся под полным контролем иностранного капитала.

Документ призван сделать использование зарубежных вложений более прозрачным и упростить механизмы защиты инвестиций в КНР.

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Автор: Анна Манц
#китай #инвестиции

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