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6:25   24 Декабря 2018
Россия

Вдова посла Карлова высказалась в защиту детей брянских чиновников

Вдова посла Карлова высказалась в защиту детей брянских чиновников

Вдова посла РФ в Турции Марина Карлова высказалась в защиту детей брянских чиновников, съездивших в Демре от международного благотворительного фонда, главой которого она является, передает портал «Брянские новости».

Карлова заявила, что не следует обращать внимание на статус родителей тех детей, которые виновны только в том, что работают в администрации. Она отметила, что дети «достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба».

Вдова посла подчеркнула, что дети ехали на общественно-политическое мероприятие, а не лечиться или отдыхать, поэтому больных детей в поездку не брали — им бы пришлось там работать. В делегацию вошли юнармейцы, призеры олимпиад и спортивных состязаний.

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Автор: Мария Милкевич
#дети #турция #брянск #карлова #демре

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