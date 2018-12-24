Юнармия подарила сирийским детям 600 наборов с канцелярскими принадлежностями

Более 600 комплектов с красками, альбомами и другими канцелярскими принадлежностями получили дети сирийского города Скальбия от членов движения «Юнармия» в рамках благотворительности, рассказал прессе глава департамента военно-патриотического воспитания «Юнармии» Антон Кузнецов.

Город Скальбия расположен в провинции Хама, рядом с границей Идлибской зоны деэскалации.

«Юнармия уже не в первый раз принимает участие в замечательной акции «Дети России — детям Сирии». В этот раз юнармейцы собрались в канун Нового года», — сообщил Кузнецов.

Он выразил благодарность Минобороны РФ и Центру по примирению враждующих сторон в Сирии, которые помогли доставить наборы с подарками из Москвы в Скальбию.

Благотворительный марафон в поддержку детей Сирии начался еще год назад, и за этот период участники организации собрали более 10 тысяч подарков. Акции будут продолжаться и в 2019 году.