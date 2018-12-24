Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
4:44   24 Декабря 2018
Россия

КЛЦ предупредил о лавинной опасности на Камчатке

КЛЦ предупредил о лавинной опасности на Камчатке

Камчатский противолавинный центр опубликовал предупреждение об опасности схода лавин по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Кроноцкого заповедников, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов и вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Предупреждение действует с полуночи 25 декабря по местному или с 15:00 часов 24 декабря по московскому времени до 27 декабря включительно. Противолавинный центр Камчатки призвал работающие в горах организации, туристов, спортсменов и охотников воздержаться от посещения опасных районов и принять меры повышенной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#чп #камчатка #лавина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...