КЛЦ предупредил о лавинной опасности на Камчатке

Камчатский противолавинный центр опубликовал предупреждение об опасности схода лавин по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Кроноцкого заповедников, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов и вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Предупреждение действует с полуночи 25 декабря по местному или с 15:00 часов 24 декабря по московскому времени до 27 декабря включительно. Противолавинный центр Камчатки призвал работающие в горах организации, туристов, спортсменов и охотников воздержаться от посещения опасных районов и принять меры повышенной безопасности.