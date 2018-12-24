Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
4:45   24 Декабря 2018
Весь мир

Число жертв цунами в Индонезии достигло 229 человек

Число жертв цунами в Индонезии достигло 229 человек

Количество жертв цунами в Индонезии достигло 229, более 400 пропали без вести, сообщил 24 декабря официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

«На основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести», — заявил он.

Также более 4,4 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома из-за природного бедствия. Цунами почти полностью разрушило более 520 домов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#жертвы #индонезия #цунами

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...