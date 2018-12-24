Число жертв цунами в Индонезии достигло 229 человек

Количество жертв цунами в Индонезии достигло 229, более 400 пропали без вести, сообщил 24 декабря официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

«На основе последних данных, полученных из районов, расположенных на островах Суматра и Ява, следует, что погибли 229 человек, около 720 получили ранения, еще 408 пропали без вести», — заявил он.

Также более 4,4 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома из-за природного бедствия. Цунами почти полностью разрушило более 520 домов.