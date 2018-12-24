ВСУ устроили погром в крымском пансионате

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко рассказал о беспределе украинских военных в пансионате, который находится на границе с Крымом, на Арабатской стрелке в Херсонской области. В номера военнослужащие заселились под предлогом военного положения.

Журавко прикрепил фото жалобы «на противоправные действия военнослужащих 57 бригады и бездействие работников полиции», которая адресована военному прокурору Южного региона Украины Александру Цыбенко от руководителя разгромленного пансионата.

В документе указано, что военнослужащие 57 бригады получили распоряжение от командования, которое согласовано с главой района. База закрыта, в ней отсутствуют коммуникации, однако директор подключил воду, канализацию и электричество в номерах, где расположились сотрудники ВСУ.

Военные в качестве благодарности забрали ряд дорогостоящей техники, устроили погром, распивали спиртные напитки. На вопрос директора о произошедшем ответили, что это «военная тайна». Полицейские побеседовали с представителями армии, однако не предприняли никаких мер.

Экс-депутат назвал такое поведение мародерским. Он напомнил украинцам, что Россия не собирается нападать на страну, «это миф этой власти».

«Потому что на вас же напала ваша же власть», — пишет политик.

Журавко добавил, что прикрепленные документы свидетельствуют о «настоящих преступниках» в правительстве Незалежной, которым «наплевать на вас и ваши проблемы».