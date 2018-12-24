Медведев подписал указ изъять из свободного оборота ряд анаболиков — «Известия»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, ряд анаболических стероидов добавлен в перечень сильнодействующих веществ, пишет 24 декабря газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Речь идет о таких веществах, как энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин и роксиболон — модификациях препаратов, уже присутствующих в перечне. В пресс-службе уточнили, что данные стероиды не запрещаются, а лишь изымаются из свободного оборота.

Также Медведев подписал документ, в котором говорится о пополнении списка запрещенных к распространению веществ названиями новых синтетических наркотиков.