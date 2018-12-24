Экологи призвали москвичей не пускать салюты у лесопарков

Экологи призвали жителей и посетителей столицы не пользоваться пиротехнической продукцией на природных территориях и прилегающей площади в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы напомнил, что такие действия «классифицируются как умышленное причинение беспокойства животному миру». Ведомство категорически запрещает пускать салюты или взрывать петарды в лесопарковых зонах.

Для любителей фейерверков и прочей пиротехники в столице отведут 38 площадок, которые специально оборудуют под мероприятия. На территориях также усилят меры противопожарной безопасности.