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3:52   24 Декабря 2018
Россия

Рогозин сможет подать документы на визу США в январе 2019 года

Рогозин сможет подать документы на визу США в январе 2019 года

Официальный представитель «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сможет подать документы на американскую визу после согласования программы поездки в США, то есть ориентировочно в январе наступающего года.

Ранее в NASA указали, что с Рогозина могут временно снять санкции, чтобы он мог приехать в Америку для переговоров с американской космической организацией. Компания выражала надежду на визит в феврале.

Глава «Роскосмоса» также сообщал о поездке во второй половине февраля. В его планы входит посещение International Launch Services и встреча с представителями Boeing. Он может провести лекцию в университете, где обучался глава NASA.

Рогозин находится под ограничительными мерами Штатов и Европейского союза с 2014 года.

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Автор: Анна Манц
#сша #рогозин #виза

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