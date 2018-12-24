Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
3:41   24 Декабря 2018
Россия

Дед Мороз Якутии: Современные дети стали немножко меркантильными

Дед Мороз Якутии: Современные дети стали немножко меркантильными

Эьээ Дьыл (Дед Мороз Якутии) в интервью РИА Новости указал, что современные дети в письмах с пожеланиями стали проявлять меркантильность и просить смартфоны и компьютерную технику. Однако не все, остались еще светлые головы, которые хотят в подарок здоровье родных.

Он указал, что приходит много писем. Одна девочка вовсе пожелала Дедушке долгих лет жизни и здоровья, так как если он умрет, то «Новый год никогда больше не наступит».

Дословно Эьээ Дьыл переводится с якутского как Дед Сезон, он один из двух волшебных хранителей праздника в Якутии. Персонажа создал доктор биологических наук Гавриил Угаров. На протяжении многих лет он был преподавателем в Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#дети #подарки #новыйгод #дыыл

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...