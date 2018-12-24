Дед Мороз Якутии: Современные дети стали немножко меркантильными

Эьээ Дьыл (Дед Мороз Якутии) в интервью РИА Новости указал, что современные дети в письмах с пожеланиями стали проявлять меркантильность и просить смартфоны и компьютерную технику. Однако не все, остались еще светлые головы, которые хотят в подарок здоровье родных.

Он указал, что приходит много писем. Одна девочка вовсе пожелала Дедушке долгих лет жизни и здоровья, так как если он умрет, то «Новый год никогда больше не наступит».

Дословно Эьээ Дьыл переводится с якутского как Дед Сезон, он один из двух волшебных хранителей праздника в Якутии. Персонажа создал доктор биологических наук Гавриил Угаров. На протяжении многих лет он был преподавателем в Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова.