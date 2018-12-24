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4:09   24 Декабря 2018
Россия

Рособрнадзор: Список иностранных языков для ЕГЭ пока не будут расширять

Рособрнадзор: Список иностранных языков для ЕГЭ пока не будут расширять

Список иностранных языков для сдачи единого госэкзамена пока не планируют расширять, для этого необходим соответствующий запрос в обществе, сообщил в интервью РИА Новости начальник Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Дальнейшее расширение перечня иностранных языков для сдачи ЕГЭ пока не планируется. Для этого нужен соответствующий запрос в обществе: наличие значительного числа обучающихся, изучающих эти языки в школе, и вузов, готовых включить их в свой перечень вступительных испытаний для абитуриентов», — пояснил Кравцов.

Ранее появилась информация, что в 2018/19 учебном году выпускники 11 классов впервые смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Теперь участники ЕГЭ смогут выбрать из пяти языков, включая также английский, немецкий, французский и испанский.

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Автор: Мария Милкевич
#рособрнадзор #егэ #китайский язык #кравцов

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