Рособрнадзор: Список иностранных языков для ЕГЭ пока не будут расширять

Список иностранных языков для сдачи единого госэкзамена пока не планируют расширять, для этого необходим соответствующий запрос в обществе, сообщил в интервью РИА Новости начальник Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Дальнейшее расширение перечня иностранных языков для сдачи ЕГЭ пока не планируется. Для этого нужен соответствующий запрос в обществе: наличие значительного числа обучающихся, изучающих эти языки в школе, и вузов, готовых включить их в свой перечень вступительных испытаний для абитуриентов», — пояснил Кравцов.

Ранее появилась информация, что в 2018/19 учебном году выпускники 11 классов впервые смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Теперь участники ЕГЭ смогут выбрать из пяти языков, включая также английский, немецкий, французский и испанский.