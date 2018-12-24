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3:27   24 Декабря 2018
Россия

«Союз-2» установили на стартовую площадку космодрома Восточный

«Союз-2» установили на стартовую площадку космодрома Восточный

Ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовый стол космодрома Восточный. Пуск состоится 27 декабря. Ранее сообщалось, что аппарат выведет на орбиту два российских и 26 иностранных спутников.

Электрические испытания и раскрытие солнечных батарей на моделях «Канопус-В» прошли успешно. Система спутников позволяет оперативно отслеживать техногенные и природные чрезвычайные происшествия. Дополнительные аппараты, которые будут отправлены на орбиту, увеличат частоту обзора и повысят эффективность передачи данных. Первый спутник системы установлен в 2012 году, его транспортировали с космодрома Байконур.

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Автор: Анна Манц
#космос #союз #восточный #канопус

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