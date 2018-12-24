«Известия»: Операторы платежных систем хотят контролировать оборот подарочных карт

Национальная платежная ассоциация, включающая крупных операторов платежных систем Visa, MasterCard и «Золотая корона», обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг с предложением регулировать оборот подарочных карт магазинов и торговых сетей, пишет 24 декабря газета «Известия».

НПА выступила с инициативой ограничить передачу подарочных карт третьим лицам, так как с их помощью можно обналичить находящиеся на картах средства. Вероятной мерой ограничения может стать использование карты непосредственно самим покупателем, сообщила «Известиям» исполнительный директор ассоциации Мария Михайлова.

Также предлагается приравнять подарочные карты к банковскому платежному инструменту, соответствующему всем требованиям по идентификации. Михайлова подчеркнула, что тогда ритейлеры будут вынуждены выпускать карты в сотрудничестве с банками. В настоящее время банки могут выпускать анонимные карты на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей, которые можно передавать другим людям.

НПА намерена направить данное предложение в Центробанк, где «Известиям» сообщили, что «подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя».