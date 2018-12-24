Народного артиста Юрского госпитализировали с воспалением

СМИ сообщают о госпитализации народного артиста России Сергея Юрского. Его доставили в больницу с воспалением, он находится в сознании. Артисту 83 года, подробностей не раскрывают.

Юрский — актер, режиссер театра и кино России и СССР, родился в Ленинграде. В 1978 году начал карьеру в столичном Театре имени Моссовета. Он срежиссировал спектакли «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. Также с 2001 года актер трудится в театре «Школа современной пьесы». Юрский играл в известных кинолентах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и «Любовь и голуби».